Ascom, Fantini riconfermato presidente per altri cinque anni

Rinnovo del direttivo in casa Ascom. Nazario Fantini è sato riconfermato per acclamazione e all’unanimità alla presidenza di Ascom Confcommercio per il prossimo quinquennio. Nel corso della stessa seduta, che si è tenuta l’altra sera nella sede dell’associazione di categoria, è stata rinnovata anche la giunta formata da undici elementi: oltre al presidente, siederanno al tavolo in qualità di vice presidenti Guido Giudazzi – già vice presidente vicario – e Gianni Casadei che si è conquistato la fiducia del direttivo in questo ultimo mandato per il suo impegno alla presidenza di Federalberghi. Completano la giunta Gino Guidi, Ernesto Baravelli, Mattia Benzi, Cinzia Pirini, Mario Buia, Michele Trincossi, Leo Lucchi e Fabio Vinetti. Dopo i ringraziamenti di rito ai dipendenti e alla squadra di lavoro, Fantini ha tracciato un bilancio del mandato 2019-2024 positivo perché, nonostante le enormi difficoltà causate dalla pandemia, dalle alluvioni e avvenimenti avversi, l’associazione – che conta 900 soci – si è trovata unita e preparata nell’assumere decisioni a tutela delle imprese e nell’adozione di protocolli utili al rilancio dell’economia.

Fra i traguardi ottenuti, la nascita di ‘Cervia In’ per la promo-commercializzazione della località, di cui "siamo stati i principali fautori e sostenitori" e che "dovrà avere un ruolo ancora più centrale adottando una politica – ha sottolineato Fantini – capace di riportare nella nostra località il turismo estero e consolidare quello domestico, rilanciando la propria ambizione verso i flussi di nuovi mercati. È necessario che l’amministrazione foraggi questo progetto, lo potenzi finanziariamente e lo sostenga convintamente".

Il programma di mandato 2024-2029 vede molte sfide e temi complicati da affrontare, fra cui l’applicazione della Bolkestein, per la quale Fantini chiede "unione fra categorie e amministrazione perché mare e balneazione riguardano l’intero sistema turistico". Saranno fondamentali per l’economia turistica: una manutenzione costante e più cura del territorio, la realizzazione di collegamenti rapidi per togliere Cervia dall’isolamento e il rilancio della località, in primis di Milano Marittima, con idee nuove, strategie a lungo termine ed infrastrutture fruibili tutto l’anno. Infine il presidente punta il dito su sicurezza e degrado: stop alla movida incontrollata in spiaggia, decidere a quale target di clientela rivolgersi, incentivare la nascita di servizi per attrarla ed eliminare i motivi fonti di perenni lamentele da parte degli ospiti. Rosa Barbieri