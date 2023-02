Ascom organizza corsi di formazione per albergatori

Proseguono gli incontri di alta formazione organizzati da Ascom, Federalberghi e Iscom Cesena per la gestione dei servizi formativi dell’Accademia dell’Ospitalità Terenzio Medri. Obiettivo dell’Accademia è quello di diffondere gli strumenti indispensabili investendo proprio sulla formazione di titolari, gestori e personale tramandando il tratto tipico che caratterizza l’offerta turistica romagnola: l’ospitalità e il senso di accoglienza. Per questo sono in calendario due corsi dal titolo ’Da grande voglio fare l’albergatore’ e ’Cucina del territorio tra tradizione ed innovazione’. Info: 0544262339.