Ascom: "Piazza delle Erbe, nulla si muove"

"Nulla si muove in piazza delle Erbe". È quanto fa notare Ascom Confcommercio relativamente ai lavori che precedono la realizzazione dell’isola ecologica interrata. Un progetto Pnrr da oltre 350mila euro, che realizzerà Hera e che nelle scorse settimane aveva alimentato la discussione pubblica dopo che Ascom aveva criticato scelta e progettualità. "Da fine agosto quando sono iniziati i lavori di sondaggio archeologico, ad oggi non ci sono stati ripensamenti da parte dell’amministrazione comunale in merito al posizionamento dell’isola ecologica - torna a sottolineare l’associazione di categoria -. E ora i lavori di scavo sono terminati da oltre quindici giorni ma nulla si muove nel cantiere aperto". In effetti transitando per piazza delle Erbe non passa inosservato il cantiere recintato dove sono stati effettuati gli scavi. "Si parla di ritrovamenti nello scavo effettuato, ma non si sa se siano di ostacolo o meno per la realizzazione dell’interramento dei cassonetti - evidenziano da viale delle Ceramiche -. Di sicuro un cantiere aperto di quel genere sta creando forti disagi e danni economici più o meno ingenti a tutte le attività economiche presenti nella zona". Da qui l’invito indirizzato all’amministrazione faentina circa "il ripristino immediato dell’area riconsentendo la sosta alle auto e la piena visibilità delle attività commerciali. Oltre a questo - prosegue Ascom -, chiediamo di riconsiderare l’area di collocazione dei cassonetti prevedendone l’interramento in altra zona più decentrata e con minore impatto sulle attività economiche presenti come l’area di carico/scarico posta di fronte alla Biblioteca Comunale". Un invito che Ascom aveva già rivolto a fine agosto, quando era iniziato il cantiere degli scavi. L’isola interrata, progetto già approvato per piazza delle Erbe, come avevano esplicitato alcuni esponenti della Giunta, prevede l’inizio dei lavori all’inizio del prossimo anno. Attraverso la nota di ieri Ascom ha inteso ricordare "le forti preoccupazioni da parte degli operatori economici della piazza per il luogo scelto ad ospitarli: nella scelta attuale le due piazzole degli ambulanti che operano nei mercati del martedì, giovedì e sabato sono poste nell’immediata prossimità dei cassonetti". Inoltre "il sito scelto si colloca sul lato della piazza che vede la maggior concentrazione di bar, ristoranti e attività di generi alimentari, per cui odori e operazioni di carico e scarico dei cassonetti porteranno forte disagio e danni alle attività - evidenziano -. Le stesse operazioni di carico scarico saranno maggiormente impattanti essendo i cassonetti collocati a metà Piazza anziché in fondo, lato Biblioteca". Infine "con tale scelta si prevede, rispetto alla scelta precedente, una perdita maggiore di posti auto", ricordano i commercianti.

d.v.