Ascopiave cede a Hera il 3% di Hera Comm

Il gruppo Ascopiave, attivo nella distribuzione di gas naturale settore in cui gestisce il servizio in 454 comuni del Nord Italia, ha ceduto a Hera (foto, il presidente Cristian Fabbri) la partecipazione del 3% detenuta in Hera Comm, acquisita nell’ambito della partnership stretta con la società emiliano-romagnola nel dicembre 2019. Per questa operazione Hera ha corrisposto ad Ascopiave un controvalore di circa 55 milioni considerato "coerente con la valorizzazione della società eseguita nel 2019". L’esborso, conclude la nota, non comporterà una variazione della posizione finanziaria netta di Hera. Con operazione avviata nel 2019 Ascopiave ha dato corso al piano di riposizionamento strategico, stringendo un accordo sulle aree commerciali con un primario attore e rafforzando la propria presenza nel core business della distribuzione gas. Il Gruppo Hera, per parte sua, attraverso gli accordi con Ascopiave, ha anticipato il raggiungimento dell’obiettivo dei 3 milioni di clienti nelle attività commerciali energy (3,2 milioni riferiti al 31.12.2018) fissato nel piano industriale al 2022 e dato seguito al percorso di crescita che negli ultimi 10 anni ha consentito al Gruppo di raddoppiare la base clienti energy.