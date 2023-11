Asd Alfonsine, serve un impianto

Il Comitato Amici del Ciclismo di Ravenna, esprime "la sua piena solidarietà e vicinanza all’Asd Alfonsine, che ha pubblicamente espresso le difficoltà in cui si è venuta a trovare dopo che le è stato negato lo spazio che da anni utilizzava per gli allenamenti dei suoi giovanissimi ciclisti".

Da qui l’appello che l’Asd Alfonsine "ha rivolto al Comune di Alfonsine affinché le sia concesso uno spazio sicuro dove poter allenare i suoi giovani ciclisti. Senza spazi sicuri per allenare i bambini il ciclismo è destinato a morire e queste giuste richieste devono trovare risposta". Un impianto in ogni comune, dicono i ravennati, "è l’unica soluzione per rinvigorire le file dei praticanti". La soluzione sarà il Bike Park all’ex ippodromo.