Asfaltature in città e nel forese

Riprendono gli interventi di manutenzione e asfaltatura delle strade comunali. Tra queste via Ascione, via Martiri Fantini, via Pineta Formica e via Tritone; alcuni di questi lavori saranno eseguiti durante la notte per limitare i disagi. Fra gli altri interventi previsti ci sono via Malva Nord, già in corso di realizzazione, la rotonda Cadorna e via Toti, alcune Traverse, tratti di via Abruzzi e di via Pinarella, oltre alcuni interventi in zona Amati, nella ciclabile di via Caduti e in Piazza Costa. Nel forese toccherà alla zona artigianale di Montaletto, via Salara comunale, via Veneziana, via Martiri Focaccia. L’amministrazione comunale si scusa per i disagi inevitabili.