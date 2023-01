Asfaltature, previsti lavori per un milione

Tempo di riasfaltatura in varie strade nell’area periurbana di Faenza. Nei prossimi mesi si procederà infatti a lavori di ripristino del manto stradale e della segnaletica in via Celle, nella sua seconda traversa e nella controstrada di Corso Europa. La spesa complessiva è di 350mila euro, coperta finanziariamente dal bilancio di previsione 2023-2025 del Comune, per l’annualità 2023. In programma anche lavori di ripristino del manto stradale e della segnaletica di via Convertite (strada che collega la provinciale via Lugo con la zona industriale), anche qui per 350mila euro.

Pure in questo caso l’intervento è a carico dell’annualità 2023 del bilancio di previsione 2023-2025. Anche nell’area urbana sono previsti lavori di ripristino del manto stradale e della segnaletica di via Granarolo, nel tratto di competenza comunale per un’estensione di circa 1500 metri. In questo caso l’investimento è pari a 300mila euro. Proprio via Granarolo è stata oggetto nelle scorse settimane di parole di fuoco da parte del consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi, irritato per lo stato in cui versa il fondo stradale di quella che è la principale via di collegamento in direzione della città, considerando che congiunge il centro urbano all’autostrada. L’intervento deciso dal Comune rischia di non essere risolutivo alla luce dell’estensione di un chilometro e mezzo, dunque appena una parte della lunghezza complessiva della strada, che per il resto del suo tracciato ricade a carico della Provincia.

Anche via Convertite, benché certamente meno frequentata dai cittadini, è un’arteria di primo piano per la città, considerando la frequenza di mezzi pesanti che la percorrono in direzione delle imprese che hanno la loro sede nella zona industriale.

Sono soprattutto i mezzi agricoli e le bici dei ciclisti a solcare invece via Celle, frequentata non solo dai residenti ma anche da tutti coloro che scelgono questa zona al confine tra città e campagna, relativamente poco trafficata, per fare sport e passare qualche ora all’aria aperta. Il rifacimento della controstrada di corso Europa si inserisce nell’ambito degli interventi di riqualificazione che il quartiere Borgo aveva richiesto già tempo fa: fra questi c’era appunto la volontà di fare di nuovo di quella porzione di corso Europa un luogo che potesse essere frequentato dai cittadini anche quale centro della vita sociale del Borgo; una sorta di ‘piazza’ come avveniva molti decenni fa, prima che il traffico cambiasse il volto di quella parte di città.

f.d.