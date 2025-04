Asia Galeotti ospite di ’Corti da sogni’

Un’altra giornata ricchissima di eventi attende il festival Corti da Sogni – Antonio Ricci al Teatro Rasi in via di Roma a Ravenna. Oggi le proiezioni partiranno al mattino con il coinvolgimento delle scuole e proseguiranno alla sera con i corti in concorso. Martedì intanto, in un cinema Mariani tutto esaurito, è stato annunciato il vincitore della categoria Green Planet. Si tratta del corto Ada del regista turco Mahmut Taş che, attraverso gli occhi di una bimba, mostra gli effetti del cambiamento climatico. È stata anche assegnata una menzione speciale che è andato al simpatico corto d’animazione italiano Drop di Claudio Quattrone, che in pochi minuti svela il ciclo dell’acqua attraverso le paure di una gocciolina d’acqua che proprio non ne vuole sapere di tuffarsi dalla sua nuvola. La serata di oggi vedrà come ospite la giovane attrice Asia Galeotti (foto) che è in corsa per il premio Ivano Marescotti, riservata alla miglior interpretazione in un corto italiano. Galeotti è la bravissima interprete del corto Selfie di Giulio Manicardi che racconta il rapporto morboso di una ragazza con la sua immagine sui social. Le proiezioni della sera si apriranno alle 20.30 con il corto iraniano fresco vincitore dell’Oscar per l’animazione In the shadow of the cypress di Hossein Molayemi e Shirin Sohani. Segue il corto spagnolo Céntrico di Luso Martínez in cui si racconta la vacanza a Madrid di una coppia di genitore con il loro bambino. Il loro soggiorno in un bel appartamento a prezzo stracciato si rivelerà molto insidioso, a causa di strani fenomeni che terrorizzano i tre ospiti. Seguirà la premiazione della categoria Green School nel corso della quale, la giuria composta dalla classe Seconda C dell’istituto Montanari (professoressa coordinatrice: Federica Iaffaldano) assegnerà il premio al miglior corto ambientale. Il programma proseguirà con il corto di animazione Playing God di Matteo Burani in cui una scultura d’argilla prende vita nell’oscurità di un laboratorio. A seguire sarà assegnato un altro premio. La classe Seconda C del liceo Oriani (coordinatrice la prof. Angela Malfitano) decreterà il vincitore di Mitici Critici. Le proiezioni andranno avanti con Sunflower Girl di Holly M. Kaplan (Stati Uniti d’America) e Hafekasi di Annelise Hickey (Australia). Due corti che affrontano con delicatezza il tema dell’identità attraverso gli occhi delle due protagoniste: una, cinese-americana, che si muove in skateboard tra le strade di New York; l’altra, una bambina di origine tongana, che cerca il suo posto nel mondo nel sobborgo australiano in cui vive con la madre. Poi Lou Lou del regista francese Rapahel Thet in cui il protagonista è un tredicenne che con timore nasconde un segreto alla sua famiglia. Il programma si chiuderà con Selfie.