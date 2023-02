"Asia, torna a casa, ti stiamo aspettando"

"Ti prego Asia, non farci stare in pena. Torna a casa, ti stiamo aspettando. La tua famiglia ti ama". Non riesce a darsi pace Olimpia, la madre della ragazzina italiana di 14 anni ospite di una struttura di Massa Lombarda, che una decina di giorni fa, per l’esattezza lo scorso 3 febbraio, dopo essere partita in treno verso Faenza dove frequenta le superiori, è scomparsa.

Originaria di Cesena, la quattordicenne Asia frequenta un istituto tecnico faentino dove dallo scorso 3 febbraio non si presenta. Non sarebbe questo l’unico episodio che ha visto la minorenne non presentarsi a scuola per raggiungere la ‘sua’ Cesena ma questa volta sono passati già dieci giorni.

Per questo motivo la mamma della quattordicenne, in preda a mille pensieri e dopo aver sporto denuncia di scomparsa, ha deciso di contattare la redazione di ‘Chi l’ha visto?’, noto un programma televisivo dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti, in onda il mercoledì in prima serata su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli.

Come si legge accanto alla foto mostrata ai telespettatori a inizio trasmissione, la quattordicenne è alta un metro e 60, ha i capelli neri e gli occhi castani.

Raggiunta telefonicamente durante la trasmissione Rai, mamma Olimpia ha spiegato che Asia al momento della scomparsa non aveva con sé denaro e che è solita indossare un piumino di colore nero, scarpe da ginnastica e leggins. Inoltre porta spesso a tracolla uno zaino anch’esso nero.

La madre della ragazzina ha inoltre riferito che ogni tanto la figlia riaccende il telefonino, ma continua purtroppo a non dare notizie di sé. La conduttrice Federica Sciarelli ha poi chiesto alla donna se ritenga che la figlia possa aver fatto una qualche confidenza ad amici o a compagna di scuola. "Non saprei – ha risposto Olimpia – perché da quando sui social ha conosciuto persone per lo più extracomunitarie, diverse volte si è rifiutata di andare a scuola, Non mi hai voluto dire chi fossero queste persone. Altre volte che aveva fatto perdere le proprie tracce l’ho trovata nei pressi di Cesena a casa di alcune famiglie di extracomunitari".

Naturalmente sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri della Compagnia di Lugo e delle altre forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettura di Ravenna che ha attivato il Piano persone scomparse. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella dell’allontanamento volontario, considerando episodi simili che si sono verificati in passato, ma nulla è escluso. Per questo sono in corso accertamenti, oltre alle ricerche.

