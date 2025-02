Asilo inagibile dopo sisma. Conclusa la progettazione

Un intervento da 765mila euro per ripristinare la scuola dell’infanzia di San Martino in Gattara, nel Brisighellese, e per ridurre il rischio sismico della struttura che dopo il terremoto del settembre 2023 fu dichiarata inagibile. Nei giorni scorsi è stato approvato dai Lavori pubblici dell’Unione della Romagna Faentina il progetto esecutivo ed è stata avviata la gara di appalto senza bando, come previsto dalla normativa che regola gli affidamenti delle opere in contesto emergenziale. Un atto che segue all’approvazione del progetto da parte della giunta Pederzoli nei giorni precedenti. I lavori prevedono la realizzazione di sottofondazioni, nuovi impianti elettrici, idrici e sanitari, oltre alle rifiniture, al fine di rendere nuovamente agibile la struttura danneggiata. La copertura finanziaria delle lavorazioni è in capo alla Regione che alla fine di ottobre 2024 aveva deliberato lo stanziamento in qualità di struttura commissariale nominata dal dipartimento di Protezione Civile. Quanto ai tempi di realizzazione veri e propri, nei documenti è previsto un termine di 330 giorni, e comunque entro e non oltre la fine del corrente anno, ovvero dicembre 2025. Sopralluogo e affidamento invece dovrebbero essere conclusi entro febbraio. A causa degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio dal maggio 2023 a oltranza, l’affidamento di molti aspetti tecnici legati alla progettazione era stata affidata a professionisti esterni all’Ente.

L’asilo, che fa parte dell’istituto comprensivo Pazzi di Brisighella, è uno dei presidi nella frazione più collinare del territorio. Nel settembre del 2023 l’edificio in pietra naturale fu colpito dal terremoto, uno sciame sismico con epicentro Marradi, a soli 8 chilometri di distanza. In prima battuta i sopralluoghi rilevarono danni in locali minori ovvero criticità che, si pensava, avrebbero consentito l’utilizzo dei locali principali destinati alle attività scolastiche. In seguito a verifiche più approfondite però la scuola dell’infanzia è stata dichiarata inagibile per via delle lesioni procurate alla struttura portante dallo smottamento, e così per evitare la sospensione delle attività furono predisposte tre speciali tende della Protezione Civile nei pressi del campo sportivo, dotate anche di mensa e di spogliatoi. Nel gennaio dello scorso anno inoltre, attraverso uno stanziamento di circa 250mila euro, era stato predisposto ed arredato un modulo prefabbricato moderno inaugurato a dicembre, e che ancora oggi ospita le sezioni. In totale sono una ventina i bambini e, ottimisticamente, entro il 2026 potrebbero ritornare a fruire degli spazi della scuola vera e propria: quell’edificio in sasso, risalente agli ’60 poi ristrutturato alcuni anni fa, prima del terremoto.

d.v.