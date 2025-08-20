Asilo nido, a breve la fine dei lavori. L’apertura prevista a settembre

Il nuovo asilo nido d’infanzia di via Canalazzo 75/B sta per essere terminato. La Giunta ha deliberato il progetto che riguarda le opere di completamento e l’organizzazione funzionale dell’area esterna, mentre all’edificio mancano alcune rifiniture: le porte, i battiscopa e gli arredi che arriveranno oggi. Si tratta del progetto realizzato nell’ambito del Next generation Ue per un costo di 2 milioni e 400mila euro, di cui 365mila di finanziamento comunale e 2.035.000 euro derivati dal Pnrr.

"L’edificio è basato su criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico sfruttando al massimo la luce solare con una adeguata esposizione verso sud delle aule – affermano Massimo Cameliani, assessore ai Lavori pubblici, e Francesca Impellizzeri, assessora a Scuola e infanzia –. Ogni sezione è pensata come unità funzionale dotata dei relativi servizi di pertinenza, sala sonno, servizi igienici e ripostiglio, ma fondamentali sono gli spazi di relazione costituiti dai saloni che diventano luoghi in cui i bambini, anche di differenti età, possono confrontarsi e interagire". Il nuovo nido è stato realizzato nell’area dove sorgeva la scuola dell’infanzia Buon Pastore succursale che è stata demolita.

Al suo posto ora c’è un edificio ad un solo piano la cui distribuzione interna ha tenuto conto prioritariamente dell’orientamento dell’edificio al fine di favorire l’ingresso della luce naturale nelle aule. Il nido, che potrà ospitare fino a 54 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, è costituito da tre sezioni (ciascuna con servizi igienici e sale sonno annesse); un salone per attività comuni; un ufficio per insegnanti e relativi servizi; servizi per il personale ausiliario; un deposito; una cucina e relativa dispensa; servizi per il personale della cucina; una lavanderia. Sono in corso in questi giorni i lavori dell’area esterna, per un impegno di spesa da parte dell’amministrazione comunale di 142mila euro. Il nido sarà aperto per il prossimo anno scolastico 2025/2026.