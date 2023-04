Asp, restano le criticità nel bilancio I Comuni devono sborsare 150mila euro

"Criticità forti, che vengono da lontano, e che hanno origine praticamente dalla data di costituzione dell’Asp della Romagna Faentina". Sono quelle elencate all’interno del piano programmatico 2023-2025 dell’Asp, l’ente che cura, fra le altre cose, le residenze per anziani del territorio dei comuni dell’Unione. Le risultanze dell’istruttoria in corso in vista della predisposizione del bilancio di previsione 2023 evidenziano, ad oggi, come si legge nel documento, "la necessità di un contributo economico da parte dei Comuni soci nella misura di 150mila euro" (circa la metà di quanto erogato nel 2022, e un quarto di quanto erogato nel 2021). Anche l’esercizio corrente dovrebbe beneficiare della quota annuale di ammortamento consentita già nelle precedenti annate, per 360mila euro circa.

"Ad ogni modo – si legge ancora nel documento –, un risultato negativo pieno intorno ai 500mila euro rimane un dato indicativo di una criticità strutturale". La cui causa principale va letta "negli effetti sull’assetto gestionale dell’entrata a regime del nuovo sistema di accreditamento dei servizi residenziali sociosanitari rivolti agli anziani, pressoché contestuale alla nascita della nuova azienda". Alcune azioni correttive sono state poste in essere, altre no: "A distanza di anni, soltanto l’obiettivo di riordino dei servizi residenziali accreditati in gestione pubblica ha trovato attuazione. Viceversa il previsto intervento di adeguamento delle rette dei servizi non accreditati, pur ritenute fortemente sbilanciate, ha potuto trovare fino a oggi un’attuazione parziale, degli effetti economici estremamente modesti". L’obiettivo del recupero alla gestione pubblica del servizio accreditato "presso la residenza Il Fontanone di Faenza era senz’altro quello più ambizioso, probabilmente l’unico in grado di incidere concretamente nel segno del risanamento aziendale. Purtroppo si tratta di un obiettivo ad oggi irrealizzato". Non vi sono ragioni, prosegue Asp "per non ritenere che l’attuale status quo dell’assetto dei servizi socio-sanitari territoriali accreditati sia destinato a protrarsi per l’intera portata della proroga ammessa dalla Regione, e cioè, quantomeno, fino al 31 dicembre 2024".

Che fare, dunque? "È il caso", si legge, "che l’azienda guardi al presente in considerazione di ciò che realmente è, focalizzandosi meno sulla gestione di servizi accreditati, che rappresentano una porzione minoritaria della gestione complessiva, e non pongono particolari problematiche sul piano organizzativo e gestionale. È bene viceversa che l’azienda si concentri sulla gestione dei servizi non accreditati appartenenti a quel libero mercato sul quale Asp è presente, in misura largamente prevalente nell’ambito della propria gestione di servizi sociosanitari residenziali, andando a perseguire con riferimento a tale ambito gestionale ogni possibile razionalizzazione sul piano organizzativo e gestionale". Nell’ambito della programmazione triennale degli interventi da realizzare, vanno segnalati la riqualificazione della struttura residenziale di Solarolo ‘Bennoli’, e forse la ristrutturazione dell’immobile in vicolo Casette a Fognano, risultata approvata ma non finanziata nell’ambito del Pnrr, per la quale Asp e Unione stanno cercando forme di finanziamento alternative. Nel corso del 20232024 saranno anche completate le unità immobiliari ‘sociali’ di via Fornarina, a Faenza.

