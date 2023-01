‘Aspettando Godot’ al Comunale Sul palco il Beckett di Terzopoulos

La stagione del teatro comunale Russi comincia il nuovo anno ‘Aspettando Godot’. Il celebre testo di Samuel Beckett è in programma domani sera alle 20.45, nella traduzione di Carlo Fruttero e la direzione di Theodoros Terzopoulos. Il grande regista greco, maestro della scena internazionale, lo usa come lente per decifrare l’Altro che, dentro e fuori di noi, chiama all’appello gli opposti.

Lo spettacolo va in scena sulle rovine del mondo, in un futuro più o meno vicino a noi, in un luogo in cui tutte le ferite del presente e del futuro sono acuite. In questo confine dell’esistenza umana, quali sono le condizioni minime possibili per tornare a vivere di nuovo, per pensare a una vita che valga la pena di essere vissuta?

In ‘Aspettando Godot’ vengono date due risposte possibili. La prima è il tentativo di comunicare e coesistere con l’Altro, colui che ci è prossimo, nonostante gli ostacoli, anche quando questi sembrano insuperabili. La seconda è il tentativo di mettersi in comunicazione con l’Altro dentro di noi, quest’area buia e imperscrutabile densa di desideri repressi e paure, istinti dimenticati, regione dell’animalesco e del divino, in cui dimorano la pazzia e il sogno, il delirio e l’incubo. Un viaggio verso l’Altro dentro di noi e verso l’Altro al di fuori di noi, all’opposto, lontano da noi, che proviamo a fare ogni giorno. Aspettando cosa? L’incontro con l’Umano, la fine di ogni atto di umiliazione inflitto da uomo a un altro uomo? Il Niente o l’Attesa, per usare i termini ironici e beffardi di Beckett? Ma esiste forse un altro modo per immaginare l’umanità emancipata, senza dover ricorrere all’abbattimento dei muri che separano questo “dentro” da questo “fuori”?.

Biglietti, da 15 a 22 euro, in vendita oggi ore 17.30-19.30 e domani 10-12 in teatro in via Cavour 10 (tel. 0544.587690) o su www.vivaticket.com.