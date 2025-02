’Aspettando Godot’ al Rasi

Alle 15.30 di oggi la Compagnia Teatro delle Forchette di Forlì presenta al Rasi di Ravenna ’Aspettando Godot’ una commedia brillante di Samuel Beckett, per la regia di Stefano Naldi. Lo spettacolo rientra nella rassegna ’Ritroviamoci al Rasi’.

La storia è ambientata in uno spazio surreale, che non consente il riconoscimento e la collocazione delle scene in ambito geografico definito, si incentra sulle figure di Vladimiro ed Estragone. I due protagonisti sono probabilmente due senzatetto, che discorrono di vari argomenti, sono in attesa di incontrare il signor Godot che sembra debba arrivare sempre “domani”.

Costo per singolo biglietto (con assegnazione di posti): intero 10 euro; ridotto 8; soci Capit 7. I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo oppure online sul sito www.vivaticket.it La rassegna è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con il Comune di Ravenna e col sostegno della BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.