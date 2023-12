Aspettando il 25 tra la biblioteca e la piazza di Conselice

Da sabato al 7 gennaio a Conselice l’Amministrazione con le associazioni e le scuole hanno organizzato numerose iniziative per celebrare le festività natalizie del 2023-2024.

Il paese lancia inoltre l’iniziativa ‘Comprare a Conselice’: i primi cento clienti che acquisteranno a Conselice raggiungendo 500 euro di spesa otterranno un buono da 40 euro da spendere nei negozi aderenti alla rete Viviconselice. "Un Natale pensato con le associazioni di volontariato locale per dare spazio all’aggregazione e allo stare insieme dopo questo anno di difficoltà" commenta Raffaella Gasparri, assessora alla Cultura. Si inizia sabato alle 10.30 con la biblioteca che ospita ‘Aspettando il Natale’. Dalle 15.30 in piazza Foresti la festa di Natale a cura di Viviconselice. Ci saranno tante attività per bambini, angolo per una foto con Babbo Natale, il laboratorio con gli elfi e dei giochi a premi, a cura di Bianconiglio, e lo stand gestito dal gruppo rappresentanti di classe. Alle 16.30 i canti di Natale per i bimbi della primaria alla casa protetta Jus Pascendi, organizzati da ArtLab, e alle 19 i canti di Natale della primaria Foresti.