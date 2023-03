Aspetto autobus che non arrivano. Ma perché?

Abito a Ravenna, non avendo l’auto mi muovo con i mezzi pubblici come altre centinaia di persone, ma ultimamente ci stanno procurando un gran problema perché non passano le corse...

Due giorni fa ero a Marina di Ravenna e per tornare a Ravenna, aspettavo, io e altre persone la corsa della linea 70 delle 16.30, ma nulla, non è arrivata. Allora arrabbiata e speranzosi abbiamo atteso la corsa successiva, quella delle 17, che per fortuna è arrivata. Però ha causato disagio a me e agli altri passeggeri perché ognuno di noi aveva cose da fare in determinati orari. Arrivata in stazione, ho atteso la corsa della linea 5 diretta alla piscina che sarebbe dovuta arrivare alle 17.45, ma anche li niente, non è passata. C’erano parecchie persone da ore li ferme ad attendere che arrivasse l’autobus che dovevano prendere.... ma come è possibile una cosa del genere...noi che ci spostiamo con i mezzi pubblici per lavoro...è una cosa vergognosa. Oltretutto pagando biglietti con una validità di tempo, che se già timbrato in precedenza, passato il tempo non ha più validità. Adesso si avvicina la bella stagione, e da Pasqua inizieranno a mettere il navetto al mare, che gira su e giù fino a tarda notte, vuoto e oltretutto gratuito. E per le persone come me che ne usufruiscono pagando per necessità, siamo in balìa con l’ansia ad aspettare mezzi che non sono garantiti.

J.F.