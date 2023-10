Ass. Naz. Carabinieri a supporto della Prefettura

Il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo di Ravenna Isidoro Mimmi, hanno rinnovato il Protocollo d’Intesa per la collaborazione volta a garantire l’implementazione della generale capacità di risposta della Prefettura alle sempre maggiori esigenze legate alla gestione dei procedimenti amministrativi. I Volontari supporteranno per un altro anno il personale della Prefettura, continuando a fornire un contributo prezioso per il buon andamento e la massima efficienza e tempestività dell’azione amministrativa svolta dai vari uffici.