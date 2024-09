Assalti Frontali al Mariani

La quinta giornata del Soundscreen film festival inizierà quest’oggi alle 18. La manifestazione sul rapporto tra immagini in movimento e musica, che si svolge al centrale Cinema Mariani di Ravenna (via Ponte Marino 19) e terminerà domenica 29 settembre, prevede tre appuntamenti in programma per oggi.

Si parte alle 18 con un film del Concorso Internazionale per lungometraggi, un titolo iraniano – in esclusiva anteprima nazionale – in gara per i premi Soundscreen: ’Lady of the city’ della regista Maryam Bahrololumi. Il film ritrae una drammatica storia di una madre in permesso d’uscita dopo 11 anni di carcere per partecipare al matrimonio del figlio.

Alle 20.30 la serata prosegue con la sezione Eventi Satellite. La live score prevista è a cura del progetto emiliano ’La Sindrome dell’aceto’: Davide Badini e Alessandro De Lorenzi accompagnano le immagini del mediometraggio drammatico ’Mé nilmontant’ (1926) di Dimitri Kirsanoff, cineasta d’avanguardia parigino.

Dalle 21.30 il regista Paolo Fazzini e il protagonista del suo film, Militant A (nome d’arte di Luca Mascini), fondatore e membro del gruppo Assalti Frontali, presentano in sala l’unico titolo italiano in concorso, il lungometraggio ’Una vita all’assalto’ (di Paolo Frazzini e Francesco Principini): l’inarrestabile voglia di fare musica e di cambiare il mondo del gruppo che ha registrato il primo album rap in italiano.