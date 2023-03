Assalto alla Casa del Popolo nel ’23, arriva un messaggio di Mattarella

Un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella suggellerà l’importanza attribuita all’iniziativa del Comune di Faenza e del Centro Studi Zaccagnini di ricordare, con un convegno che si terrà sabato 1 aprile, la ricorrenza del centenario dell’assalto fascista alla Casa del Popolo di via Castellani a Faenza, sede, all’epoca, del Partito Popolare, prima manifestazione corale della violenza squadrista in città. è stata la segreteria del Quirinale a comunicare all’avvocato Pietro Baccarini, già sindaco democristiano di Faenza negli anni Settanta, presidente della Fondazione Zaccagnini e promotore della manifestazione, e al sindaco Massimo Isola, la decisione del Capo dello Stato di inviare un particolare messaggio non potendo invece essere presente di persona. La notizia del messaggio è stata accolta con grande soddisfazione dal sindaco e da Baccarini. Come si ricorderà il Presidente Mattarella appena nel luglio scorso aveva presenziato a Ravenna alle manifestazioni per i cento anni dell’assalto e della devastazione della sede della Federazione delle Cooperative ed è assai probabile che anche questo abbia inciso sulla declinazione dell’invito di venire a Faenza, che il sindaco e l’avvocato Baccarini avevano fatto pervenire al Quirinale nel novembre scorso. Nella lettera, Isola aveva espresso l’augurio che la partecipazione all’iniziativa per il centenario dell’aggressione fosse...