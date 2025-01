Assalto al bancomat, i ladri fanno esplodere lo sportello e fuggono col bottino

Bagnacavallo (Ravenna), 31 gennaio 2025 – Assalto notturno al bancomat della Bper di largo De Gasperi a Bagnacavallo. Una banda di ladri ha fatto esplodere lo sportello della filiale intorno alle 4 di oggi, venerdì 31 gennaio, fuggendo con il bottino di alcune migliaia di euro e lasciando qualche danno. La filiale oggi rimarrà chiusa, riaprirà regolarmente lunedì 3 febbraio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e i carabinieri per le indagini del caso. A loro disposizione ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza.