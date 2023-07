Asse Kennedy-Rasponi C’è grande fermento

C’è sempre fermento nel centro storico di Ravenna, fra aperture e chiusure che saltano all’occhio soprattutto dei più attenti e curiosi. Nella strada per eccellenza dello shopping, via Cavour, in realtà i cambiamenti sono pochi. Si segnala l’apertura di un nuovo negozio di cover, ‘La casa de las carcasas’, una catena spagnola presente un po’ in tutta Italia dove un tempo c’era la storica pizzeria al taglio Abdoni. Si amplia così l’offerta di questo tipo di prodotto, visto che già esiste ‘Melacompro’, mentre non ce l’ha fatta a reggere la concorrenza il terzo negozio del genere che ha chiuso. Ancora sfitti invece i locali che, fino a poco tempo fa, ospitava il franchising Kasanova ora in via Diaz. Due gli spostamenti di attività. Il primo è cosa ormai fatta: ‘John Ashfield’, trasferitosi in via Cairoli 13.

Non bolle nulla in pentola in via Diaz, dove ci sono ancora un paio di serrante abbassate. Diversi cambiamenti, molti dei quali ancora misteriosi, sono attesi lungo l’asse piazza Kennedy e via Rasponi. Un piccolo cambiamento è già evidente: il trasferimento dell’agenzia immobiliare Siva di Ivano Venturini dalla piazza a via Rasponi, nell’ex sede di ‘Nuova Tessilombarde’. Il locale di piazza Kennedy è stato prontamente acquistato da Germano Mordenti dell’omonima gelateria che dovrà decidere cosa farne. Il noto imprenditore, titolare di Mordenti Uova, ha comprato anche gli uffici un tempo di Radio International con l’obiettivo di allargare la gelateria. Poco oltre la gelateria Mordenti, è stato chiuso anche il bar Centrale e dentro la galleria – oltre a una banca ancora aperta – pullula di vetrine vuote. In alcune interne, con affaccio su via Rasponi, è probabile l’apertura di un locale come lasciano intendere alcune scritte. Lo stesso Mordenti sta valutando il da farsi.

"Mi piacerebbe aprire un ristorantino di sushi, con possibilità di fare anche aperitivi – racconta – ma sto valutando se farlo qui o vicino a piazza della Resistenza. Ho comprato qualcosa anche di fronte al Cinemacity, una zona che mi sembra dinamica. Ho sempre creduto molto in piazza Kennedy, ma mi sono dovuto scontrare con la lentezza della politica e della burocrazia. La piazza si presta per ospitare concerti di piccoli gruppi. Ma ce lo lasceranno fare? Ancora non si sa. Per il momento, con gli altri locali, stiamo auto finanziando quattro eventi il venerdì sera. Davanti alla gelateria riesco ad avere i tavolini ma solo grazie alla normativa dei tempi Covid, altrimenti mi dovrei limitare a tre. Sembra incredibile. E poi mancano i bagni pubblici, a pagamento beninteso, che la gente tanto cerca e riqualificherebbero il centro storico. Perché non costruirli in uno dei tanti locali sfitti?". Tornando a via Rasponi, l’apertura dell’agenzia Siva potrebbe dare il la ad altre novità, dopo le molteplici chiusure, fra cui quelle della ‘Casa del rasoio’ e di ‘Drop’.

r.bez.