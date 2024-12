Assediati dalle polveri sottili. Oggi e domani stop ai diesel euro 5. Record di sforamenti al porto

Tornano in vigore le misure di limitazione al traffico e al riscaldamento volte a contenere l’inquinamento in città. Oggi e domani, sulla base di quanto prevede il Piano aria regionale, scatta lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 nel centro abitato di Ravenna e nei comuni della Bassa Romagna, dalle 8.30 alle 18.30. Nel centro abitato di Ravenna, in presenza di impianto alternativo, "sarà vietato utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa: il divieto rimarrà in vigore fino al 31 dicembre, in quanto quest’anno è già stato raggiunto il numero di 25 giorni di superamento del valore limite giornaliero per le polveri pm10".

La situazione potrebbe tuttavia già essere compromessa: il rilevatore posto in via Zalamella ha già conteggiato da inizio anno 35 giornate in cui il livello di Pm10 si è mantenuto sopra la soglia di 50 microgrammi per metro cubo: se in una fra le rimanenti giornate del 2024 il limite dovesse superare quella quota, ecco che anche l’anno in corso finirebbe tra le annate ‘maglia nera’, come già 2022, 2019, 2017 e 2015. A parte il 2023 – le due annate caratterizzate dai lockdown del 2020 e del 2021 fanno storia a parte – nessuno degli anni recenti si è concluso a Ravenna con una qualità dell’aria accettabile. Al porto, in particolare, il misuratore di tipo locale ha ormai contato 65 giornate oltre il limite.

Preoccupanti anche i dati per quanto riguarda la concentrazione di ozono – anch’esso un irritante per tutte le mucose, "la cui esposizione prolungata può causare tosse e mal di testa, fino all’edema polmonare", scrive Arpa – oltre i limiti sia a Ravenna che a Faenza che a Cervia. I precursori dell’ozono – la cui concentrazione è alimentata dalle alte temperature e dal maggiore irraggiamento (due elementi ormai caratteristici dell’attuale crisi climatica) sono sostanzialmente gli stessi alla base della concentrazione di Pm10: combustioni e traffico. Fra le altre limitazioni entrate in vigore da segnalare il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con certificazione inferiore alle 4 stelle (in presenza di impianto alternativo), e lo stop allo spandimento di liquami con tecniche non ecosostenibili. Contrariamente al passato, pare essere aumentato, complice la crisi inflattiva, il numero di coloro che riscaldano l’abitazione con mezzi di fortuna quali camini e legna: un trend che in passato, in alcune città europee più colpite dalla crisi economica, causò un risollevarsi improvviso della concentrazione di particelle sottili. Il picco di inquinanti di quest’anno potrebbe anche essere causato dal fatto che molti più cittadini, rispetto al passato, abbiano scelto di usare l’auto anziché i mezzi pubblici. Il 2024 rimarrà infatti nella memoria quale un annus horribilis sotto il fronte dei trasporti, forse ancor più del 2023, in particolare nel comparto ferroviario.

Filippo Donati