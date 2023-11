Assegnate borse di studio a tre medici di oncologia

Si è svolta ieri mattina nell’aula Magna Omero Triossi dell’Ospedale di Ravenna, la cerimonia di assegnazione delle borse di studio intitolate alla famiglia Dante Silvestrini. I riconoscimenti sono andati a tre medici che svolgono la loro attività all’interno dell’UOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale Santa Maria delle Croci - Federico Ghignone, Giacomo Frascaroli e Davide Zattoni-, impegnati in studi in ambito chirurgico oncologico.

Le borse di studio sono state consegnate dal dottor Dante Silvestrini, privato benefattore che, attraverso una donazione a Fondazione Flaminia, ha destinato a questa finalità una consistente somma in danaro da assegnare annualmente. I riconoscimenti andranno a favore di professionisti sanitari o studenti iscritti ai corsi di laurea dell’Università di Bologna del Campus di Ravenna per studi o ricerche che abbiano condotto in ambito oncologico, cardiologico e medico-sociale.

Le borse di studio quest’anno sono intitolate a Eva Tombarelli Silvestrini e a Mariarosa Vergoni Silvestrini, rispettivamente madre e moglie del dott. Silvestrini.

Alla cerimonia erano presenti Dante Silvestrini, Mirella Falconi, presidente di Fondazione Flaminia, Fabio Sbaraglia, assessore all’Università Comune di Ravenna, Giampaolo Ugolini, direttore UO Chirurgia generale dell’Ausl Ravenna e Giuseppe Labbozzetta, presidente Rotary Club Ravenna.