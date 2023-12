Assegnate le borse di studio ’Pilandri’

Assegnate le Borse di Studio ‘Gino Pilandri’ 2023. Sono 20 i ragazzi che hanno ottenuto la borsa di studio dall’amministrazione comunale per premiare e valorizzare gli studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina. L’iniziativa, che è alla sua diciassettesima edizione, prevede il premio per tre categorie di studenti, residenti a Cervia, che abbiano conseguito il massimo dei voti: diplomati di scuole medie superiori, laureati, tesi di laurea di argomento attinente alla città di Cervia. Gli studenti diplomati sono stati: Chiara Sovera Marazzi, Liceo Scientifico indirizzo sportivo, Teresa Zangheri, Liceo artistico, Samanta Farabegoli, Liceo linguistico, Sara Aceti, Liceo artistico, Rachele Foschi, Liceo artistico, Tommaso Mazzolani, Istituto Tecnico Agrario, Mattia Bissi, Istituto Tecnico Geometri Indirizzo grafica e comunicazione, Alice Landriscina, Liceo artistico, Beatrice Forlivesi, Liceo scientifico indirizzo sportivo, Lara Fantini, Istituto tecnico e economico Relazioni internazionali per il marketing, Tommaso Nicolini, Istituto Tecnico Settore Tecnologico, Trasporti e Logistica, Sara Frontini, Liceo delle scienze umane economico-sociale, Tommaso Patrignani, Liceo Scientifico, Sara Ceredi, Istituto tecnico e economico Relazioni internazionali per il marketing.

Gli studenti laureati sono stati: Federica Turco, Laurea magistrale in Giurisprudenza, Mattia Rossi, Laurea magistrale in ingegneria aerospaziale, Sofia Rabiti, Laurea magistrale in Management per l’impresa, Giorgia Zoffoli, Laurea magistrale in Biologia Marina. Per la tesi di laurea su argomento attinente alla città di Cervia anno ritirato la borsa di studio: Alessandro Tassinari, Laurea magistrale in Italianistica, Culture Letterarie Europee, Scienze Linguistiche con una tesi dal titolo "Litorali sommersi – Prosa e poesia cervese tra Novecento ed età contemporanea". E poi Nicole Nobile, Laurea magistrale in ingegneria dei progetti e dei sistemi edilizi, con una tesi dal titolo "Cervia, Città delle colonie. Progetti per una riqualificazione paesaggistico ambientale".

