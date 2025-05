Assegnazione orti agli anziani, le domande entro il 4 giugno

Il Comune ha pubblicato un avviso per la formazione di una graduatoria straordinaria nel 2025, per l’assegnazione di orti comunali di via Caduti per la Libertà ai pensionati. Possono presentare domanda i pensionati residenti a Cervia, in grado di provvedere personalmente ed autonomamente alla coltivazione. Si può presentare la domanda entro il 4 giugno, utilizzando l’apposito modulo a disposizione agli uffici del Servizio Servizi alla Persona (viale Roma 33; 0544/979380; orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9-13, giovedì 15-17 o sul sito del Comune.