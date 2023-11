Assemblaggio di macchine automatiche

Un’azienda di Bagnacavallo che si occupa di produzione, assistenza e vendita di macchine automatiche è alla ricerca di un addetto all’assemblaggio meccanico che si occupi dell’utilizzo di trapano, sega, flessibile e chiavi per montaggio e lettura del disegno tecnico. Vengono richiesti al massimo 29 anni e la disponibilità a brevi trasferte con rientro in giornata. È considerato titolo preferenziale una formazione o un diploma in una materia inerente e una minima esperienza pregressa nella mansione, nonché il possesso della patente B. Il contratto di lavoro offerto è di apprendistato. L’orario proposto è a tempo pieno o part time con orari da concordare.

L’annuncio scade il 1 dicembre.