Assemblea al quartiere S.Giuseppe Via Mattei, si ricomincia da capo "Bretella da fare a nord della strada"

Partecipata, concitata, a tratti infuocata: è durata quasi fino a mezzanotte l’assemblea pubblica chiesta dai residenti del Quartiere San Giuseppe, in particolare di via Mattei, che da anni denunciano il traffico insostenibile, soprattutto quello pesante che lì è anche vietato. A confrontarsi con la sala affollata del centro sociale Le Rose gli assessori Federica Del Conte (Urbanistica e Lavori pubblici), Gianandrea Baroncini (Mobilità, Transizione ecologica, decentramento) e i dirigenti della Mobilità Corrado Guerrini e Massimo Camprini.

E se al centro della discussione è rimasta quasi sempre la variante mai realizzata, molti hanno chiesto quali soluzioni transitorie l’Amministrazione intende attuare in attesa di un intervento risolutivo. "Verranno installati sistemi di controllo elettronico del traffico per individuare i mezzi pesanti non autorizzati. La copertura finanziaria è nel piano investimenti 2023 e verranno ultimati entro il 2024. Comunque il prima possibile", ha assicurato Federica Del Conte. Ma a scaldare gli animi è stata soprattutto la discussione sulla bretella, in programma da oltre vent’anni e mai realizzata. Il piano urbanistico attuativo (Pua) prevedeva uno sviluppo dell’area dal punto di vista dell’urbanizzazione e la realizzazione, grazie a un accordo pubblico privato, della bretella. Ma a fine 2022 il comparto è decaduto, così come i diritti edificatori. Quindi bisognerà ripartire da capo. "I diritti edificatori - ha spiegato Del Conte - sono decaduti perché il privato ha rinunciato. Allora ci siamo rivolti alla Regione per poter usufruire dei finanziamenti che mette a disposizione ogni cinque anni. Erano già destinati, ma abbiamo rivisto le priorità. Al momento il Governo non ha ancora trasferito i fondi alle Regioni, quindi tutto è fermo".

Erano stati sviluppati cinque progetti, la legge ne prevede almeno tre per individuare il migliore, e tutti a sud di via Mattei lungo la linea ferroviaria. Una soluzione che ai residenti non è mai piaciuta, convinti sia meglio realizzare la variante a nord. "Solo in questo modo si allontanerà realmente il traffico dalla città e da via Mattei. Farla a sud significherebbe non cambiare niente perché sarebbe troppo vicina all’abitato e il traffico sarebbe ancora più prossimo al centro", ha detto uno dei presenti. Ancora più decisa una ragazza: "Non si potrebbe lasciare via Mattei solo per i residenti e realizzare la bretella a nord? Non vogliamo un altro centro commerciale, ma più autobus per utilizzare l’auto il meno possibile". Era presente anche Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna. "Ai cittadini – ha detto – serve una proposta concreta, la variante si può costruire a nord anche se è in programma una nuova edificazione dell’area. Altrimenti il Comune deve dimostrare che lì non si può fare". Uno spiraglio sull’eventualità di realizzare la bretella a nord l’ha aperto Massimo Camprini, capoarea della Mobilità. "Le proposte esistenti – ha dichiarato – erano legate a un piano che non esiste più, ora il foglio è bianco e la soluzione può essere ripensata prendendo in considerazione tutte le ipotesi, anche quella a nord, poi si valuterà quella tecnicamente migliore".

Annamaria Corrado