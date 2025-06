Assemblea congressuale del settore costruzioni

Si è svolta nell’ambito dei lavori del 18° Congresso di Confartigianato della provincia di Ravenna, l’Assemblea del Settore Costruzioni, un appuntamento che ha riunito imprese e rappresentanti nazionali del comparto per fare il punto sulle principali sfide del settore edile. Ad aprire i lavori, il Segretario provinciale Tiziano Samorè, che ha portato i saluti del Presidente uscente Giuseppe Mauro Ghetti, assente per un imprevisto. L’incontro ha visto la partecipazione di imprenditori locali e di rappresentanti nazionali del settore, tra i quali Stefano Crestini, Presidente nazionale di Anaepa Confartigianato Edilizia, intervenuto in presenza, e Daniela Scaccia, Segretario nazionale, assieme a Marco Pantaleoni, Responsabile dell’Area Contrattuale, collegati da remoto da Roma.

Uno dei momenti centrali dell’assemblea è stato l’approfondimento sulle principali novità normative che interessano il comparto: dal nuovo Codice Correttivo degli Appalti alla discussa “patente a crediti”, fino all’aggiornamento sullo stato delle trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’edilizia artigiana e PMI, ormai in fase di definizione.

Il dibattito che ne è seguito ha visto numerosi interventi da parte dei presenti, che hanno evidenziato criticità operative ma anche nuove opportunità legate alle trasformazioni in atto. Nel corso della serata si è inoltre proceduto all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo Provinciale di Anaepa - Confartigianato Costruzioni Ravenna, che risulta composto da: Antonio Panipucci, Renzo Bassi, Lulzim Tarushi, Silvio Amadei, Gianluca Leoni, Devis Drei, Paolo Cicognani, Gianluca Ravaioli, Christian Quadrelli, Gabriele Zoli, Roberto Graziani e Giuseppe Mauro Ghetti. Nei giorni successivi il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito ed ha confermato la proposta dell’Assemblea, nominando Antonio Panipucci come Presidente e Silvio Amadei come Vicepresidente.