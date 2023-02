Assemblea di Azione stasera in sala Buzzi

Si riunisce stasera alle 20.30 presso la sala Buzzi di via Berlinguer 11, l’assemblea provinciale degli iscritti e dei simpatizzanti di Azione per dibattere sulle prospettive del partito di Carlo Calenda in sede locale e accelerare il percorso di costruzione di una nuova casa dei riformisti. L’incontro sarà aperto dal segretario provinciale Filippo Govoni e vedrà l’intervento di Chiara Francesconi, consigliera comunale di Ravenna del gruppo misto, in quota ad Azione. Saranno presenti i coordinatori locali di Ravenna, Bassa Romagna, Cervia e Romagna Faentina.