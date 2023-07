Assemblea di fuoco sul nuovo asilo

Una riunione animata, che ha visto una partecipazione importante di pubblico. L’attenzione della Consulta Lugo Nord-Ascensione convocata nella serata di mercoledì si è concentrata in particolare sul progetto della nuova scuola per l’infanzia La Filastrocca, a seguito delle numerose polemiche sorte in relazione all’area verde sulla quale dovrà sorgere e il conseguente taglio di 22 pioppi sani.

Le critiche dei presenti hanno iniziato a fioccare subito in relazione non solo al luogo scelto per la riunione – il campetto da basket adiacente all’asilo Corelli –, scarsamente illuminato e con pochissime sedie a disposizione, ma anche per la serata coincidente con l’ultimo degli appuntamenti dei mercoledì sotto le stelle. Prima di entrare nel vivo del confronto, qualcuno ha avanzato l’ipotesi che la scelta sia stata fatta apposta da parte della giunta, presente al completo, per evitare una partecipazione eccessiva di pubblico. E c’è anche chi, a fine riunione, ha lasciato un simbolico tapiro sulla sedia del sindaco.

Nel corso della serata le reazioni del pubblico sono state molteplici. Chi ha continuato a puntare il dito sulla scelta dell’area, "nonostante la presenza di luoghi più appropriati come il parchetto di fronte all’asilo Europa", sempre di proprietà del Comune anche se dato in gestione al Circolo tennis, chi ha sollevato diversi dubbi a proposito dei rischi evidenziati con l’alluvione del maggio scorso che ha sommerso tutta la zona di Largo Corelli. Una considerazione valutata dall’amministrazione, che ha annunciato nuove verifiche su fognature e parametri geotecnici del terreno. A essere particolarmente contestata è stata l’assessora all’ambiente, Maria Pia Galletti, assente in tutti i passaggi che hanno permesso al progetto di essere approvato. Il pubblico non le ha risparmiato l’invito a lasciare il ruolo.

A chiedere il suo intervento è stato in particolare il consigliere Davide Solaroli. "L’assessora Galletti ha ammesso di non essere stata inizialmente d’accordo con un progetto che si definisce ’green’ ma inizia con l’abbattimento di alberi – racconta Solaroli – ma che, poi, dopo una opportuna riflessione, ha deciso di appoggiare anche in relazione alla promessa di sistemare l’area del tamburello, che col progetto della Filastrocca non c’entra nulla. Non è possibile andare a compensazione".

Reazioni anche da parte del gruppo Per la Buona Politica. "Due premesse meritano di non essere tralasciate – spiega Grazia Massarenti, presidente dell’associazione omonima –. Innanzitutto il progetto porterebbe alla soluzione di due problematiche riconducibili all’ambito dei servizi educativi, quali l’ampliamento del liceo e il trasferimento della scuola per l’infanzia in una struttura più adeguate. In secondo luogo però non va ignorata la questione ambientale, oggi particolarmente sentita anche a causa degli ultimi fenomeni. C’è poi un terzo aspetto su cui intendiamo porre l’attenzione: ogni volta che la giunta decide, si chiede mai quale impatto questa potrà avere nelle menti, nella quotidianità, nella vita presente e futura delle persone? Tutti i cambiamenti necessitano di essere digeriti e non ci si deve stupire che creino malumori e che si amplifichino quando la cittadinanza viene messa a conoscenza delle opere a cose già fatte e decise".

Monia Savioli