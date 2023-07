Assemblea e raccolta fondi pro alluvionati

L’Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali ha tenuto la propria assemblea annuale martedì 27 giugno presso il Bagno Maris a Marina di Ravenna. Vi hanno partecipato, oltre alle aziende associate, le istituzioni e le varie rappresentanze ravennati con le quali la categoria si rapporta quotidianamente. Con l’occasione gli Spedizionieri hanno omaggiato la dottoressa Milena Fico, alla quale il presidente Danilo Belletti ha espresso un ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni nell’interesse della portualità ravennate e per la disponibilità manifestata in ogni circostanza.

Tra gli argomenti affrontati durante l’assemblea, Belletti ha informato tutti gli associati presenti che l’Associazione, a seguito dell’emergenza alluvionale, ha deciso di sostenere con proprie donazioni e promuovendo anche una raccolta fondi, l’acquisto di un nuovo pulmino per la sede ravennate dell’associazione Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporti Ammalati) in modo da sostituire il mezzo in uso perso a causa dell’alluvione. Il past president Marco Migliorelli, a Milano presso la Federazione Nazionale, ha presentato il progetto al Consiglio direttivo che ha accolto positivamente l’iniziativa benefica deliberando un rilevante contributo economico a sostegno del progetto. È stato inoltre ricordato il piano formativo che l’Arsi ha organizzato per tutti i propri associati in materia doganale in collaborazione con Giovanni Ambrosio. Un percorso che è nato con l’obiettivo di fornire gli strumenti adeguati per comprendere il contesto e le dinamiche del cambiamento e affrontare concretamente le tematiche procedurali e le questioni doganali più rilevant. L’assemblea ha approvato il Bilancio 2022 e alcune modifiche allo statuto dell’associazione. Nella foto, Milena Fico e Danilo Belletti