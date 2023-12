Assemblea regionale, i nominati locali

Si è tenuta a Bologna la prima Assemblea regionale di Italia Viva dopo il primo Congresso del partito, svoltosi nel mese di ottobre. Nominati i vari organi regionali. In Assemblea anche i Consiglieri regionali Giulia Pigoni, Pasquale Gerace e Mauro Felicori Assessore, la senatrice Silvia Fregolent e l’onorevole Naike Gruppioni. Presidente regionale è Stefano Mazzetti (foto). I nominati per la provincia di Ravenna in Assemblea sono Alessio Grillini, Paola Lama, Fabrizio Lolli, Roberto Marconi, Sabrina Mondini, Federica Rossetti; Roberto Fagnani e Barbara Monti in Commissione (quest’ultima nominata anche in cabina di regia). Si è trattato, si legge in una nota, "di in importante momento di riflessione da cui è scaturito il nuovo percorso di organizzazione fondato su due pilastri: l’organizzazione territoriale e gli organi operativi". Con l’obiettivo di concludere "il percorso delle nomine prima delle vacanze di Natale, a livello territoriale l’assemblea ha ufficializzato la suddivisione della provincia in tre aree di competenza, Ravenna, Bassa Romagna e Area Faentina".