Assenteismo, ispettori condannati Dieci mesi la pena più pesante

Dieci mesi e 500 euro di multa per l’ispettore del lavoro 64enne originario del Leccese, Giuseppe Tedesco, già condannato per episodi simili, otto mesi e 500 euro di multa per il collega 55enne Umberto Rosano, ravennate, e 7 mesi e 360 euro di multa per la collega 69enne Marisa Sasdelli, originaria di Fusignano. Questa è la sentenza pronunciata nel tardo pomeriggio di ieri dal giudice Cristiano Coiro al termine del processo che vedeva imputati i tre dipendenti della direzione territoriale del lavoro di Ravenna (Dtl) per truffa aggravata ai danni dello Stato e falso: in buona sostanza di un uso improprio del cartellino in un periodo compreso tra metà ottobre e fine novembre 2015.

Il viceprocuratore onorario Simona Bandini durante la scorsa udienza aveva chiesto due anni per Tedesco, a cui vengono contestate 13 ore e 28 minuti di assenze, un anno e quattro mesi per Rosano a cui vengono contestate 5 ore e 46 minuti di assenze e un anno per Sasdelli, a cui ne vengono contestate per 2 ore e 26 minuti.

I tre erano stati rinviati a giudizio a luglio 2021, mentre un quarto imputato, un collega, aveva presentato istanza per la messa alla prova, poi accolta e attualmente in fase di ultimazione. Si era chiusa così davanti al gup Corrado Schiaretti l’udienza preliminare per i quattro dipendenti della direzione territoriale del lavoro, accusati di allontanamenti ingiustificati registrati da una telecamera nascosta sulla macchinetta marcatempo in occasione di un’altra indagine. Quelle registrazioni tuttavia non erano mai confluite nel fascicolo delle indagini preliminari nel quale invece erano arrivate le sole annotazioni con cui la polizia giudiziaria dava atto di avere visionato le immagini e descriveva ciò che vi si vedeva. Ed è così che dalla conseguente eccezione sollevata dai legali dei quattro imputati (gli avvocati Giovanni Scudellari, Antonio Primiani, Giorgio Guerra, Marina Tambini e Claudio Monti), dal giudice Cristiano Coiro era arrivata dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio con restituzione degli atti alla procura. Il caso nella prima udienza preliminare aveva portato, oltre a quattro rinvii a giudizio, anche a una condanna a 10 mesi in abbreviato per un impegato amministrativo e a un patteggiamento a un anno per un ispettore.

Ieri in tribunale sono arrivate le condanne in primo grado per i tre dipendenti della direzione territoriale del lavoro. L’avvocato Giovanni Scudellari, che difende Rosano insieme al collega Antonio Primiani, ha commentato la sentenza a caldo affermando che "il giudice ha calcolato, per quanto riguarda il nostro assistito, un danno economico subito dalla pubblica amministrazione quantificabile in circa 80 euro. E questo dimostra quale sia stato il disvalore della condotta. Faremo ovviamente appello e in ogni caso il reato si prescriverà tra poco".