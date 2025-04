"Assessore e task force per i controlli sulle spese"

"Se sarò eletto sindaco, porrà nei miei obiettivi, come primo cambio di passo nell’amministrazione comunale, il recupero dei controlli sia nell’ordinaria che nella straordinaria amministrazione". Inizia così una nota di Alvaro Ancisi, candidato sindaco di Lega e Lista per Ravenna, in cui annuncia che se eletto nominerà un assessore alla Legalità e alla Trasparenza, un dirigente del Comune, un nucleo ’Legalità e trasparenza’ e una task force Controlli. Sotto la lente "soprattutto l’acquisto di beni e servizi, che impegnano oltre la metà della spesa corrente del Comune (127 milioni su 245 nel bilancio 2025) – si legge nella nota –, gli appalti o gli affidamenti a terzi per la costruzione di opere pubbliche, le attività di gestione o manutenzione".