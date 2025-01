Assicurazione, gli automobilisti emiliano-romagnoli pagheranno il 5,5% in più

Non solo gas e luce. I rincari per i consumatori toccheranno anche altre tipologie di spesa, come Rc auto che per gli automobilisti ravennati nel 2025 aumenterà ancora. La previsione è dell‘Osservatorio di Facile.it, che a dicembre ha calcolato che per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Ravenna occorrevano, in media, 537,37 euro, vale a dire il 5,5% in più rispetto a sei mesi prima.

Rimini è la provincia della regione che ha registrato la percentuale più alta di guidatori che, nel 2024, hanno denunciato un sinistro con colpa (1,94%) e che, quindi, vedranno peggiorare la propria classe di merito. Seguono nella graduatoria regionale, a breve distanza tra di loro, Piacenza (1,74%), Forlì-Cesena (1,73%), Reggio Emilia (1,69%), Modena (1,66%) e Ravenna (1,64%). Valori inferiori alla media regionale per Bologna (1,47%) e Parma (1,29%). Chiude la classifica Ferrara, area emiliano-romagnola dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno incidenti con colpa (0,93%).

Guardando invece alla professione dell’assicurato emerge come gli impiegati pubblici siano risultati essere la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (3,01%) e che quindi vedranno aumentare il premio Rc auto. Seguono i dirigenti-funzionari (2,33%) e le casalinghe (1,94%).