Assistente sociale, cambia il ricevimento

A partire da lunedì 3 marzo l’assistente sociale di Castel Bolognese riceverà il pubblico secondo le seguenti modalità. Nella giornata di lunedì senza appuntamento, dalle 8.30 alle 12.30, nella Casa della Comunità di Castel Bolognese in viale Roma 3. Nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, invece, solo su appuntamento, presso il municipio di Castel Bolognese in piazza Bernardi 1 al primo piano. Per prendere appuntamento con l’assistente sociale è necessario contattare uno dei seguenti numeri di telefono fisso 0546.655861 o 0546.691800 (centralino Faenza), oppure chiamare il numero di cellulare 338.1299064.

Il venerdì non sarà più effettuato il ricevimento del pubblico.