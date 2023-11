Assistenza a chi sbarca in città, dai passaporti alle visite guidate

Quali professionalità entrano in campo, nella gestione delle crociere, a cominciare dalle agenzie marittime e quelle turistiche? Un quadro complesso di competenze, che fanno funzionare un terminal. "Abbiamo lavorato come un unico ingranaggio, per questo la stagione 2023 è andata benissimo". Gianmarco Barbetta, dell’agenzia Mirco Santi, che rappresenta l’armatore nel porto dove la nave approda, in questo caso Royal Caribbean e altre compagnie, spiega come sia impegnativo portare a termine tutte le formalità. "Ci interfacciamo con numerose autorità, dalla Capitaneria alla Dogana, dalla Finanza alla Polizia che interviene per dare il via alle operazioni di sbarco dei passeggeri. Inoltre, assistiamo gli equipaggi". Il feedback, dunque, è positivo. Sulla stessa linea Manlio Cirilli, Navenna srl, secondo cui "gli armatori che fanno capo alla mia agenzia ricevono solo risposte positive da parte dei turisti". I passeggeri a Ravenna vengono presi in carico dallo staff di Claudia Schiappacasse, responsabile operativo della genovese Trumpy Tours. L’agenzia l’anno scorso ha aperto un ufficio a Ravenna con sei impiegati del posto e ha gestito circa 7mila passeggeri al giorno tra imbarco e sbarco. "Per noi da maggio a ottobre – dice - hanno lavorato per ogni scalo un centinaio di persone".

"Ci occupiamo di imbarco e sbarco – aggiunge - cioè di tutti i trasferimenti richiesti dai passeggeri della nave da e per gli aeroporti di Venezia e Bologna o da e per la città Venezia se hanno intenzione di fermarsi per visitarla". Trumpy Tours per alcune compagnie organizza escursioni, prenota pullman, visite guidate, accompagnatori, ingressi a musei e ristoranti. Nel gruppo di ragazzi che hanno lavorato per Trumpy Tours, anche Sofia, 23 anni, di Marina di Ravenna, madrelingua inglese. "L’anno scorso – racconta - ero check-in agent, quindi mi occupavo di check-in e controllo passaporti. Quest’anno sono diventata check-in supervisor. Il lavoro mi piace, sono a contatto con ospiti che provengono da America e Canada, anglofoni e anche ispanici (soprattutto sudamericani) e latini. Spesso arrivano da voli lunghissimi, viaggi estenuanti, valigie perse, ma sono in vacanza e felici di essere arrivati qui". "Siamo un gruppo bellissimo di giovani di culture diverse".

m.v.v.