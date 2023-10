Assistenza ai codici bianchi e verdi. Presto aprirà il Cau al Cmp

Ieri la Regione lo ha annunciato ufficialmente: il Cau al Cmp aprirà entro la fine dell’anno. Si tratta di un Centro di assistenza e urgenza, ovvero uno dei famosi ’mini Pronto soccorso per codici bianchi e verdi’ con cui si punta a migliorare il servizio per gli utenti e sgravare il lavoro nei centri dedicati alle emergenze. In realtà l’Ausl è meno sicura sulle tempistiche, e la direttrice del Distretto Roberta Mazzoni dice che l’apertura avverrà "al più tardi entro i primi mesi del 2024". La Regione invece ieri ha inserito il Cau del Cmp nell’elenco delle strutture di questo tipo che apriranno entro fine anno, dove è presente anche quello di Cervia, che è in realtà già attivo da diversi mesi.

Fervono i lavori: va detto che il Cmp è stato scelto non a caso perché già ben predisposto a questo scopo. Il Cau si troverà al piano terra e all’interno vi lavoreranno medici di medicina generale, della guardia medica e ovviamente il personale infermieristico. "Siamo in attesa di completare le procedure di reclutamento dei medici per avviare la forza prevista dall’intesa regionale" dice in merito la direttrice del distretto di Ravenna dell’Ausl Romagna. Già nei mesi scorsi era stato avviato un lavoro di dialogo ma ancora non è chiaro quanti medici serviranno: "Dipende molto dall’orario di lavoro che ciascuno potrà coprire – dice il direttore del dipartimento di Cure primarie dell’Ausl Mauro Marabini – perché non è un lavoro a tempo pieno".

Il nuovo centro al Cmp sarà aperto per 12 ore al giorno, dalle 8 del mattino alle 8 di sera. La maggior parte dei centri di questo tipo è attivo 24 ore su 24, ma in questo caso è stata fatta una valutazione diversa a causa della vicinanza con l’ospedale.

Il cambiamento non è da poco: di fatto si tratta di una vera e propria riforma della sanità. La Regione per questo ha creato una sezione sul proprio sito in cui trovare risposta alle domande più comuni, quali come fare a capire se il problema di cui si soffre richiede di rivolgersi al Cau o al Pronto soccorso (risposta: il Cau è per i sintomi lievi, quali pazienti che necessitano di medicazioni o che presentano lesioni o dolori agli arti, eritemi, punture da insetti, febbre, lombalgia, dolori addominali, lievi traumatismi, ferite superficiali, irritazioni cutanee, dolori articolari o muscolari, coliche, sintomi influenzali, tumefazioni, nausea o vomito), o se c’è un ticket da pagare (risposta: no). Tutte le risposte su https:salute.regione.emilia-romagna.itemergenzaurgenzadomande-frequenti.

Sara Servadei