Assistenza all’avanguardia grazie all’Aias

Ravenna negli anni Ottanta è stata una delle città italiane all’avanguardia nell’assistenza (dove si sperimentò con successo la terapia con agopuntura) e nell’avviamento al lavoro degli spastici e in tal senso il riconoscimento più lusinghiero venne a fine giugno del 1986 dalla dirigenza nazionale dell’Aias, l’Associazione italiana assistenza agli spastici, ovvero il presidente D’Amato e il segretario generale Canuletta i quali, incontrando il sindaco Angelini, evidenziarono come avrebbero esportato in tutta Italia il modello Ravenna. Presidente della locale Aias era Romano Brandolini.

A cura di Carlo Raggi