Assistenza domiciliare: "Servono i contributi"

Nelle prossime settimane sarà presentata in Consiglio Regionale una proposta della Pigna per il censimento e il riconoscimento dei contributi ai caregiver, cioè le persone che assistono familiari malati o con disabilità. Il progetto è stato elaborato con il contributo di Emily Tassinari, fisioterapista dell’assistenza domiciliare, già candidata al consiglio comunale con la Pigna, ed è stato affidato a Marco Mastacchi, consigliere regionale di Rete Civica. "Vogliamo presentare un progetto di accompagnamento e assistenza per una figura fondamentale della nostra società, il caregiver, puntando il faro su una lacuna enorme del nostro sistema. La proposta nasce dall’esperienza quotidiana di Emily Tassinari, che si occupa dei suoi pazienti ed entra in contatto con i loro familiari", introduce la consigliera Veronica Verlicchi.

"Da tanti anni – racconta Tassinari - entro nelle case di famiglie che hanno bisogno di assistere un loro caro, anziano o gravemente disabile. In Italia, si stimano tra i 7 e 12 milioni di caregiver, di cui il 60% donne: un esercito silenzioso dove molti abbandonano il lavoro per dedicarsi completamente all’assistenza. Solo recentemente i caregiver sono stati riconosciuti e l’Emilia-Romagna è stata tra i primi, ma bisogna spingersi oltre affinché il percorso sia soddisfacente". "A nostro avviso, i caregiver devono avere la possibilità di vedersi riconosciuti i contributi per tutti gli anni che dedicano ai loro cari. Per farlo, bisogna innanzitutto partire da un censimento in un elenco unico regionale dei caregiver. Poi, c’è il loro ricollocamento. Quando la persona da assistere viene a mancare, spesso i caregiver sono impossibilitati ad andare in pensione e con un bagaglio di competenze di alto livello. Uniformando le loro competenze attraverso corsi di formazione, si può attivare una rete di supporto reciproco che permetta loro di utilizzare il proprio sapere e contemporaneamente di sgravare altri caregiver. Ad oggi, possono accedere in modo semplificato ai corsi da Oss, ma i caregiver hanno spesso competenze di più alto livello. Per questo riteniamo che vada creata una nuova figura professionale con competenze ben precise", conclude Tassinari.

Lucia Bonatesta