Assistenza sanitaria ai turisti Due i punti dove recarsi

Al via il servizio di assistenza sanitaria ai turisti. Sarà operativo fino fino al 10 settembre. Il servizio fornisce un’assistenza sanitaria a tutti coloro che nel periodo estivo si trovano in vacanza o al lavoro nelle diverse località marittime del territorio romagnolo, ad esclusione dei cittadini residenti, che continuano a fare riferimento al proprio medico di famiglia. La partecipazione alla spesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie è correlato al tipo di intervento: per la visita o la prestazione ambulatoriale semplice il contributo richiesto ammonta a 20 euro, mentre per l’intervento a domicilio è richiesta un contributo di 35 euro. Tutti i pazienti sono tenuti al pagamento di queste quote, indipendentemente dalla titolarità dell’esenzione. A Cervia i punti di intervento saranno due, come negli anni passati: a Pinarella di Cervia in via Tritone 13, attivo tutti i giorni compresi i festivi dalle 9 alle 19, con accesso diretto; presso il Punto di Primo Intervento Cervia, in via Ospedale 17, attivo tutti i giorni compresi i festivi dalle 00:00 alle 24, con accesso diretto. Per le visite domiciliari sono attivi i numeri verdi: 800118009 dalle 8 alle 20 tutti i giorni compresi i festivi; 800244244 dalle 20 alle 8 e nei giorni prefestivi e festivi.