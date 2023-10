Associazione a delinquere, a processo 35 imputati

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Bologna ha accolto ieri mattina la richiesta del Comune di Imola di costituirsi parte civile nel processo ‘Radici’. Nel procedimento penale, che si è aperto nei giorni scorsi nel capoluogo emiliano, ci sono 35 imputati accusati a vario titolo di associazione a delinquere, bancarotta, autoriciclaggio, intestazione fittizia e estorsione. Si tratta di reati compiuti in alcuni casi con l’aggravante di aver agito con metodi di ‘Ndrangheta, cioè mediante l’uso della forza intimidatrice, di assoggettamento e di omertà, in particolare per i rapporti con le cosche Piromalli e Mancuso. Il Comune si è costituito parte civile per quanto accaduto a un’attività commerciale imolese, operativa per alcuni anni in zona industriale ma oggi fallita. Si tratta in particolare di un forno, con sede legale a Bagnacavallo e in origine di proprietà di un imprenditore faentino, finito per essere intestato a un prestanome, ma di fatto amministrato dai vertici dell’organizzazione criminale.

La contestata associazione per delinquere aveva appunto lo scopo di favorire l’inserimento nel tessuto economico finanziario del ricco territorio emiliano-romagnolo attraverso l’accaparramento, la gestione e successiva messa in fallimento, previa distrazione delle risorse, di varie società tra cui quella imolese.

Il forno venne dichiarato fallito dal tribunale di Ravenna nel novembre 2021. Qualche anno prima, al termine di un periodo di gravi difficoltà, venne però di fatto regalato ai calabresi che lo portarono appunto al crac pilotato con una distrazione di 835mila euro.

"Come Comune di Imola abbiamo deciso di costituirci parte civile in questo processo per la rilevanza e l’allarme sociale provocato dalle condotte contestate – spiegano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Legalità, Giacomo Gambi –. La pericolosità e la pervasività dell’organizzazione è dimostrata dalla capacità di porre in essere una strategia che ha visto, secondo l’accusa, dapprima la costituzione di nuove società per poter realizzare gli investimenti, oltre all’acquisto di rami d’azienda con lo schermo delle intestazioni fittizie di beni, per concludere con lo svuotamento delle società attraverso manovre distrattive che ne determinavano il fallimento".