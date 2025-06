Associazione mazziniana. Premiata la ‘Zignani’

Le classi terza A, terza B e terza C della scuola secondaria di primo grado ‘Zignani’ di Castiglione di Cervia sono state premiate nei giorni scorsi dall’Associazione mazziniana italiana, rappresentata da Isabella Ciotti e accompagnata da Nicola Cassandro, coordinatore nazionale della Giovine Europa – Rete Italia.

I ragazzi delle tre classi della scuola media cervese hanno ottenuto il primo premio del bando di concorso per gli studenti anno 2024/2025 organizzato dall’Associazione mazziniana italiana di Cervia onlus e dalla società cooperativa Risorgimento.

Il progetto premiato è un video musicale che ha visto protagonisti tutti gli studenti, guidati dalle docenti Raffaella Benini e Roberta Mangelli.

Utilizzando più strumenti, gli allievi hanno interpretato diversi brani iconici, come ‘Il Canto degli Italiani’ e l’’Inno alla Gioia’.

La musica, linguaggio che supera ogni barriera e parla direttamente al cuore, è diventata in questo lavoro strumento di partecipazione, espressione e cittadinanza.

Per questo l’elaborato realizzato dai ragazzi cervesi è stato scelto dalla commissione con la seguente motivazione: per aver saputo coinvolgere ogni studente in un’opera corale che incarna lo spirito di fratellanza e solidarietà al centro tanto della Repubblica Romana del 1849, quanto della nostra Costituzione e del sogno europeo di Giuseppe Mazzini.

Alla scuola secondaria di primo grado ‘Zignani’ di Castiglione di Cervia verrà riconosciuto il premio in un buono per l’acquisto di materiale didattico.

Jacopo Ceroni