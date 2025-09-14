Associazione Nazionale Carabinieri, l’iniziativa estiva alla Rocca Brancaleone

Un’estate all’insegna del gioco si è conclusa venerdì 12 settembre alla Rocca Brancaleone, grazie a un’iniziativa che ha visto i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Ravenna affiancare gli animatori del centro estivo ’Scuola per apprendisti maghi e streghe’. L’operato dei volontari, che si definiscono ’cittadini alla pari al servizio dei cittadini’, ha garantito la tranquillità necessaria per far vivere ai bambini un’esperienza serena e sicura. Dal 22 luglio, i volontari ANC sono stati presenti ogni giorno, mattina e pomeriggio, fornendo un presidio rassicurante in uno spazio frequentato da oltre 80 bambini e ragazzi. L’intervento è nato dalla richiesta di aiuto dell’associazione Kid Lights, che aveva segnalato la presenza di persone che disturbavano e che compromettevano la serenità delle attività. Il presidente dell’ANC, Isidoro Mimmi, ha accolto la richiesta, sottolineando l’importanza "di un volontariato sempre più orientato alla prossimità e all’utilità sociale. Questa richiesta non è casuale. È il riconoscimento del nostro lavoro, della nostra professionalità e della fiducia che la comunità ripone in noi come punto di riferimento per la coesione e la tranquillità sociale. La nostra missione è essere tra la gente per la gente". I volontari sono stati coordinati da Roberto Nagni.