Associazione sociologi,. Bordoni presidente

Il lavezzolese Tiziano Bordoni è il nuovo presidente del Dipartimento Emilia-Romagna dell’Associazione nazionale sociologi (Ans). Sessantadue anni, attivo in diversi ambiti culturali e sinora conosciuto per impegni in passato a livello politico e amministrativo, Bordoni guiderà l’organizzazione per il prossimo triennio. "La sociologia – osserva Bordoni – rappresenta una chiave di lettura essenziale per comprendere e contribuire al cambiamento della società contemporanea. Ringrazio per la fiducia accordatami e intendo mettere a disposizione la mia esperienza multidisciplinare al servizio di un progetto definito". Lu.Sca.