Assolte nonna, figlia e nipote: non fu stalking condominiale

Nonna, figlia e nipote. Tre generazioni dai 70 ai 25 anni di età, un’unica accusa: lo stalking condominiale. Sì, perché il teatro di quanto contestato, era uno stabile del quartiere Gulli, a ridosso del centro. Nessun dubbio per la procura: le tre donne tra il 2014 e il 2017 avevano portato avanti in concorso diverse azioni persecutorie nei confronti di una co-inquilina 47enne peraltro con un anziano padre invalido all’80%.

Uguale a richieste di condanna comprese tra sei mesi e un anno di reclusione (a una delle tre imputate erano state contestate anche lesioni aggravate in quanto presumibilmente inferte con un bastone per una prognosi di tre giorni). La parte civile – costituitasi con l’avvocato Federica Montanari – aveva chiesto 25 mila euro di risarcimenti.

Nel primo pomeriggio di ieri il giudice Cosimo Pedullà ha invece assolto le tre, tutte difese dall’avvocato Stefano Dalla Valle, con la formula del ‘II comma’, quella usata nel caso si ritenga la prova insufficiente o contraddittoria. Almeno secondo le verifiche coordinate dal pm Monica Gargiulo, le tre avrebbero preso di mira la donna dell’appartamento a fianco iniziando a osservarla dallo spioncino della porta per controllare i suoi spostamenti; a sbattere il portone di ingresso anche di notte se lei era in casa: così forte da fare tremare gli infissi; a pulirsi le scarpe sul suo zerbino. E poi a fermarsi sul pianerottolo per minacciarla e offendere lei e il padre con frasi del tipo: "Aspettate che sta entrando la (…)", "guarda che schifo", "non pulisce neanche", "io la uccido", "la devo ammazzare", "le spacco la faccia", "ieri sera era al Gasoline, capito, io prima o poi gli spacco la faccia" e "che ti venisse un colpo a te e a quello (…)".

La 47enne avrebbe pure subìto un’aggressione fisica in seguito alla quale si era rivolta alle forze dell’ordine: era il 17 ottobre 2017 e la donna – prosegue l’accusa - con un bastone era stata colpita in zona cervicale. Un quadro che per il pm aveva generato nella co-inquilina presa di mira, un forte stato di ansia legato anche al timore per la sua incolumità. Di tutt’altro avviso la difesa secondo la quale in questa vicenda – matura nel contesto di tensioni condominiali reciproche - non c’era prova degli elementi che caratterizzano il reato di stalking: dal timore per la propria incolumità al cambiamento del proprio stile di vita.

a.col.