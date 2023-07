Assolto il menestrello di via Diaz "È stato trattato come un reietto Questa sentenza gli ridà dignità"

Assolto perché il fatto non sussiste. "Formula piena – scandisce il suo avvocato, Andrea Maestri – che riabilita la persona, il cittadino, l’artista di strada". Werther Bartoletti, l’ex menestrello di Ravenna, può tirare un sospiro di sollievo. Era finito a processo con le accuse di violenza privata – su un genitore – e minacce – alla barista che lo aveva filmato. La prima accusa era da subito destinata a cadere, per assenza di querela, sulla seconda la partita era più aperta. La Procura aveva chiesto al giudice onorario Tommaso Paone una condanna a 5 mesi per l’artista di strada che il 25 maggio 2019 perse le staffe dopo che un bambino si era avvicinato troppo al suo strumento di lavoro, la chitarra, arrivando a colpire il padre alla schiena poiché ritenuto colpevole di non aver saputo educare il proprio figlio. Il caso del menestrello di via Diaz, troppo molesto per alcuni, apprezzato da altri tanto che fu anche invitato a un concerto da De Gregori che lo aveva sentito cantare, aveva fatto il giro dei canali social dopo che le bariste del Caffè Letterario di via Diaz, da tempo ai ferri corti con lui, avevano filmato quella sfuriata.

Fresco di assoluzione, il suo legale tira in ballo anche il Comune e altre istituzioni di Ravenna: "Trattato come un reietto dall’Amministrazione (regolamento comunale restrittivo a differenza di altre città come Rimini o Bologna, dove Bartoletti ha potuto esibirsi in questi anni, esiliato da Ravenna), dalla Polizia Municipale (ingiustamente colpito da revoca dell’autorizzazione ad esibirsi, daspo urbano), dalla Questura (misura di prevenzione personale tuttora in essere). Ha subito minacce sui social, gli è stata tolta quella che in quegli anni – oggi ha un lavoro stabile al porto – era la sua unica fonte di sostentamento. Gli ho dato la notizia dal Senegal, in videoconferenza, e ci siamo commossi entrambi perché questa battaglia di giustizia è durata anni e siamo stati molto soli. Oggi possiamo dire che giustizia è fatta. Ma da oggi tutte le storture ancora in essere andranno raddrizzate alla luce di una sentenza che restituisce piena dignità al Menestrello". Le ruggini con Bartoletti da parte della bariste del Letterario, che ne chiedevano al Comune l’allontanamento, erano antiche. Lo stesso, infatti, altre volte aveva avuto battibecchi con i passanti in ragione del suo tono di voce ritenuto troppo alto.

In quel contesto maturò la frase sibillina del Bartoletti verso chi lo aveva filmato – “non ti preoccupare, di zucchero ce n’è per tutti“, a monte dell’accusa di minacce aggravate poiché accompagnata da un’altra espressione: “Vado a casa a prendere il moschetto“: "Si parla di un’arma del 1600, ma il menestrello non è uno dei tre moschettieri...", aveva detto in arringa Maestri, parlando di "frase iperbolica e fantasiosa", all’atto pratico del tutto inoffensiva. Sentite come come testimoni, la barista Cristina Liuti e la figlia avevano detto di essere disposte a ritirare la querela, in cambio della garanzia che Bartoletti non sarebbe più tornato in via Diaz. Non potendo ottenere la certezza nero su bianco, avevano tenuto in piedi l’accusa.

Lorenzo Priviato