Assolto ma non può ancora vedere i figli

Al momento risulta che lui i maltrattamenti verso la moglie e i figli non li ha compiuti visto che il gup lo ha assolto. Ma a oggi non può ancora incontrare i figli perché, sulla base della denuncia che la consorte gli aveva fatto per quei supposti maltrattamenti, gli era prima stata sospesa la potestà genitoriale. E poi il tribunale per i minorenni di Roma aveva deciso per il divieto di avvicinamento.

Una vicenda paradossale quella che vede come protagonista un operaio 34enne di origine straniera residente a Faenza. Tanto che il suo avvocato Nicola Laghi ha presentato istanza al tribunale romano per chiedere la revoca delle decisione presa. Anche perché in questa storia si è creato un paradosso nel paradosso: siccome con apposito decreto era stato stabilito il divieto di rapporto tra padre e figli in attesa di una valutazione del percorso anti-violenza, se lui fosse stato condannato per i maltrattamenti, ora sarebbe stato "verosimilmente ammesso al corso - si legge nell’istanza - e dunque avrebbe potuto incontrare i figli". Un po’ come se l’assurda conclusione "che ne scaturisce, è che per vedere i figli sia necessario maltrattare la moglie", anche se naturalmente "è evidente che non è così".

La vicenda aveva conosciuto il suo primo sussulto il 13 gennaio 2021 quando il pm Antonio Vincenzo Bartolozzi, sulla base di quanto riferito dalla consorte ai carabinieri capitolini e da altri testimoni, aveva notificato al 34enne un avviso di conclusione indagine per maltrattamenti in famiglia aggravati dal fatto di averli presumibilmente compiuti anche in danno e alla presenza dei figli minori. La lista delle condotte non proprio edificanti attribuite all’imputato nella seconda metà del 2020, dopo quasi otto anni di matrimonio, era decisamente nutrita tra atteggiamenti aggressivi con tutti in famiglia e aggressione fisiche alla moglie: vedi calci sulle cosce, pugni alla pancia, schiaffi in testa. Ma anche spinte contro il muro e offese a volontà. Sarebbe addirittura giunto a picchiarla quando lei era incinta tra mani al collo e calci dappertutto avendo l’accortezza di chiudere per bene le finestre per non fare sentire le urla ai vicini. In una occasione sarebbe arrivato perfino a darle fuoco ai capelli con un accendino. Motore di tutto: la gelosia, ad avviso di lei.

Lui, sentito dalle polizia, aveva invece smentito: mai picchiato la moglie o i figli e mai dato fuoco ai capelli di lei. Nemmeno la gelosia lo aveva attraversato più di tanto: in una sola occasione aveva fatto osservazione a un abito a suo avviso troppo corto per andare in bicicletta. Tra i vari testimoni, era stato sentito in incidente probatorio pure uno dei figli il quale - secondo quando rappresentato in arringa dalla difesa - non aveva minimamente confermato quanto raccontato dalla mamma, limitandosi a parlare di alcuni litigi e di qualche schiaffo ricevuto dalla donna quando ancora abitavano nel loro Paese d’origine.

Di Fatto il 23 giugno 2022 il tribunale romano aveva disposto il divieto di avvicinamento legando le motivazioni sia al rinvio a giudizio del 34enne che alla relazione del centro anti-violenza dell’Ausl Romagna dalla quale si deduceva che non vi fossero le condizioni per avviare un percorso di trattamento. In realtà secondo la difesa, le condizioni mancavano perché - come chiarito dalla relazione dei servizi sociali faentini - il no all’accesso al percorso era dovuto a una "assoluta mancanza di aver agito condotte violente nei confronti della moglie".

E si arriva così ai giorni scorsi quando il gup Corrado Schiaretti, a fronte di una richiesta di condanna della procura a un anno e sei mesi di reclusione, ha assolto l’imputato "perché il fatto non sussiste". Nonostante ciò, i suoi figli lui non li può ancora vedere.

Andrea Colombari