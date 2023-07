Assolto ultra-quarantenne "Non droga dello stupro ma per uso ricreativo"

Gli avevano trovato il 20 ottobre scorso quasi 602 millilitri - equivalenti a 10 potenziali dosi, 6 grammi - di GhbGbl, sostanza già ribattezzata dagli inquirenti ’droga dello stupro’ in quanto presumibilmente capace di inibire le volontà. Tanto che per l’uomo - un ultra-quarantenne rappresentante di prodotti farmaceutici - la procura aveva chiesto la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione. Giovedì pomeriggio il giudice Federica Lipovsceck lo ha però assolto "perché il fatto non sussiste" probabilmente inquadrando la vicenda, così come chiesto dalla difesa (avvocati Silvia Brandolini e Rocco Guarino) in un uso personale e non nella detenzione ai fini di spaccio.

Sì, perché la sostanza in questione - consulenza di parte alla mano - è impropriamente chiamata ’droga dello stupro’: ma si tratterebbe in realtà di una sostanza ampiamente nota, soprattutto nella comunità gay, dagli effetti rilassanti e capace di indurre una percezione positiva delle cose. E’ usata anche dai culturisti per via dell’effetto sull’ormone della crescita.

Il 43enne già in sede di convalida aveva spiegato di averla acquistata a Milano per mille euro di averne presa un po’ di più (perché difficile da trovare) per uso solo ricreativo per lui e il compagno medico il quale ben conosceva dunque gli effetti di un eventuale sovra-dosaggio.

E che quella sostanza servisse all’arrestato solo per ’fare serata’ con il proprio compagno - oltre che medico anche culturista - era già parte delle argomentazioni che i difensori avevano portato davanti al tribunale della Libertà di Bologna per ottenere l’annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari decisi dal tribunale di Ravenna sulla base della relazione dei carabinieri del nucleo operativo di Bologna.

La consulenza tecnica affidata dalla difesa alla tossicologa dell’università di Ferrara Francesca Righini, aveva rilevato che la sostanza era stata trovata in flaconi non sigillati: una modalità di confezionamento che "non fornisce alcuna certezza circa il grado di purezza dei liquidi sequestrati" e "la sola quantificazione dei principi attivi (GhbGbl) non può essere considerata certa". La consulente aveva infine ricordato che la sostanza si diffuse negli anni ’90 come ’club drug’ in rave e discoteche in quanto socializzante avendo tra gli effetti quelli di desiderio di comunicare, sensualità più intensa. L’azione è però di breve durata e i consumatori ne assumono dosi ripetute per mantenere gli effetti desiderati. E quest’ultimo – nella chiave di lettura inquadrata dalla difesa – era proprio l’obiettivo dell’indagato e del suo compagno, che si conoscono da diversi anni ormai: non dunque quello di spacciarla e men che meno con l’intento di stuprare ignare prede casuali.