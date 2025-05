Assotabaccai, nuove tendenze e nuova dirigenza

Presso l’Hotel Cube si è svolta l’assemblea dei tabaccai e operatori del settore. Durante la serata è emerso che i prodotti tradizionali stanno lasciando il posto ai nuovi prodotti da inalazione amati soprattutto dai giovani fra i 18 e i 34 anni. A seguito a questo cambiamento stanno prendendo piede i negozi di sigarette elettroniche a discapito delle tabaccherie tradizionali.

Sono stati eletti per il prossimo mandato i nuovi dirigenti dell’associazione: presidente Assotabaccai d’area Ravenna-Cesena Mauro Casadio (tabaccheria via Fiume Montone Abbandonato), presidente Assotabaccai Ravenna Diego Tassinari (tabaccheria Via Mentana Lugo). Fanno parte del direttivo, Stefano Ramilli di Pinarella, Pierfranco Bassi di Cervia e Celso Montanari di Fusignano.